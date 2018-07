Massa diz que perdeu pódio na parada nos boxes

Mesmo assim, o piloto brasileiro fez um balanço positivo do seu desempenho no GP da Itália, mesmo que não tenha conquistado o resultado que aspirava. "Acho que eu fiz um bom trabalho. Lógico que a vitória é o que nós buscamos lutar para conquistar, mas acredito que lutei o máximo possível", afirmou.

Neste domingo, Massa pulou do quarto para o segundo lugar logo na largada do GP da Itália ao ultrapassar o australiano Mark Webber e o alemão Nico Hulkenberg, mas depois não conseguiu sustentar a posição. O brasileiro foi ultrapassado pelo espanhol Fernando Alonso, seu companheiro na Ferrari, na pista. Posteriormente, perdeu o terceiro lugar para Webber durante as paradas nos boxes.

Com isso, Massa segue tendo subido ao pódio só uma vez neste campeonato, no GP da Espanha, em que ficou na terceira colocação. Após 12 provas, o brasileiro ocupa o sétimo lugar no Mundial de Pilotos, com 79 pontos.