Massa diz que prova foi 'fantástica' para ele, mas lamenta problemas nos treinos

Felipe Massa lamentou os problemas que a equipe Williams apresentou durante o fim de semana, mas festejou o desempenho pessoal e o de seu carro ao cruzar a linha de chegada em nono lugar no GP da Áustria, realizado no circuito de Spielberg, neste domingo. Após largar no 17º posto do grid de largada - por problemas com os pneus, conforme havia analisado no dia anterior -, o brasileiro conseguiu levar a Williams à zona de pontuação da prova.

"Claro que não podemos celebrar a nona posição, mas começamos em 17º e foi uma corrida fantástica para mim. Tive realmente um bom começo, superando problemas que ocorreriam na curva um, ultrapassando alguns carros. Foi uma primeira volta fantástica e o ritmo estava ótimo, comparado ao qualificatório (treino), o que é algo que nós precisamos trabalhar para entender, para que não se repita (a diferença do carro no treino e na prova)", avaliou o brasileiro em entrevista coletiva.

O brasileiro entendeu que poderia ter tido melhor sorte na prova, mas reclamou novamente dos pneus. No entanto, Massa ponderou que o resultado acabou sendo positivo para os pilotos da Williams - o companheiro de equipe, Lance Stroll, chegou logo atrás dele na corrida, em 10º lugar.

"No final da corrida, foi um pouco decepcionante não conseguir passar Ocon (Esteban, francês que corre pela Force India). Mas eu estava perdendo muita aderência nas curvas de alta atrás dele e ele teve uma boa velocidade na reta. Então, foi bastante difícil. Estou feliz com a minha corrida e é bom ter dois carros marcando pontos", finalizou Massa.

O piloto brasileiro ocupa a 10ª posição na classificação do Mundial de Pilotos, com 22 pontos, quatro à frente do canadense Lance Stroll (que brilhou na etapa passada, no GP do Azerbaijão, ao chegar em terceiro lugar), que conquistou 18 pontos até agora na temporada.