Massa diz que provou em treino final que deixa a F-1 no 'topo da competitividade'

Felipe Massa está prestes a se despedir da Fórmula 1 ciente de que hoje está longe de possuir o protagonismo que já teve na categoria máxima do automobilismo. Neste sábado, porém, o brasileiro afirmou que o seu avanço à parte final do treino de classificação do GP de Abu Dabi, mesmo sem contar com um carro rápido o suficiente para fazer frente aos de Ferrari, Mercedes e Red Bull, provou que ele deixará a F-1 no "topo da competitividade".

Vice-campeão mundial com a Ferrari em 2008, quando batalhou com Lewis Hamilton até a última curva do GP do Brasil pelo título, então quando o inglês triunfou pela McLaren na pista de Interlagos, em São Paulo, o piloto da Williams conseguiu fazer uma volta fantástica na segunda fase da sessão qualificatória para o grid para se garantir no Q3 neste sábado.

Embora tenha terminado o estágio derradeiro do treino em décimo e último lugar, Massa se despedirá de Abu Dabi com a marca de nunca ter ficado de fora de uma parte final da sessão classificatória da prova realizada nos Emirados Árabes Unidos na F-1.

"Terminar com bons tempos de volta, boas corridas. É uma boa maneira de se aposentar", afirmou Massa, para em seguida destacar: "Estou tirar o melhor (de mim), sendo competitivo".

Nas entrelinhas, o brasileiro está saindo de cena deixando o recado de que ainda poderia brigar de igual para igual com qualquer piloto do atual grid da Fórmula 1 caso possuísse um carro realmente competitivo. Ele já poderia ter se aposentado da categoria ao final do ano passado, mas ganhou a chance de seguir no grid após a inesperada aposentadoria anunciada pelo campeão de 2016, Nico Rosberg, fato que abriu espaço para que a Mercedes contratasse Valtteri Bottas e deixasse um lugar em aberto no cockpit da Williams, que acabou acertando a continuidade do brasileiro para 2017.

"Eu apenas guiei para chegar ao Q3 e consegui tirar o melhor do carro. Estou feliz com o que conquistei - e mostrando que estou no topo da minha competitividade", assegurou Massa, que espera ao menos terminar no Top 10 nesta corrida de adeus à Fórmula 1.

"Estou muito feliz com o que alcancei (na categoria) e estou ansioso pela corrida de amanhã. Ganhar alguns pontos seria ótimo", projetou o brasileiro, para depois tirar o peso da responsabilidade sobre si ao dizer: "Eu quero me divertir. Não tenho nada a perder, vou arriscar tudo e não me importar (com as consequências)".

Massa, por sua vez, pontuou em todas as corridas da Fórmula 1 que disputou em Abu Dhabi, sendo que a melhor delas para ele aconteceu em 2014, quando ficou em segundo lugar, sendo superado apenas por Hamilton.