Massa diz que rodada no início 'arruinou' sua corrida

"Foi uma prova difícil com a chuva indo e vindo. Minha tarde foi arruinada quando saí da pista na oitava volta. A parte traseira do carro bateu nas barreiras e eu estava com medo que o carro estivesse muito danificado para continuar, mas meu engenheiro disse para eu seguir na prova", afirmou.

Massa ainda revelou ter ficado preocupado com o estado do carro nas voltas seguintes, o que teria feito com que ele perdesse muito tempo. "Perdi muito tempo por isso e mesmo que eu tenha feito algumas ultrapassagens que melhoraram minha posição, ainda estou chateado por não ter conseguido brigar pelo pódio, como provavelmente teria feito", disse.

O outro brasileiro que participou da prova, Rubens Barrichello, também não ficou satisfeito com seu resultado. Ele terminou apenas na 13.ª colocação e revelou decepção por não ter conseguido brigar para somar pontos.

"Estou muito desapontado com o resultado, porque deveríamos ter brigado por pontos hoje (domingo). Nós lutamos com nossos pneus e eu perdi parte da minha asa no início da prova. Então, quando começou a chover, vi uma grande chance para nós", avaliou. "Mas a chuva só veio por uma volta e, com isso, nossa parada não surtiu efeito", completou.