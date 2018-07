Massa diz que tinha outras propostas, mas que Williams era 'melhor opção'

Durou pouco a aposentadoria de Felipe Massa como piloto de Fórmula 1. Para suprir a saída de Valteri Bottas para a Mercedes, o brasileiro foi anunciado como "reforço" da Williams para 2017 nesta segunda-feira, voltando à equipe que defendia até dois meses atrás.

Ao comentar a decisão, ele revelou que tinha outras propostas para seguir correndo. "Desde que anunciei minha aposentadoria no ano passado, vinha avaliado minhas opções e existia muitas oportunidades apresentadas para mim e que eu poderia ter aceitado. Entretanto, eu tomei minha decisão e agora é esse meu foco", contou.

Na avaliação de Massa, voltar à Williams era sua melhor opção. "Eu tenho uma paixão por correr, por competir e por brigar na pista. Meu retorno não está ligado a ver a Fórmula 1 como a melhor opção, mas sobre ver o papel na Williams como a melhor opção. Eu não teria voltado para qualquer outra equipe", garantiu.

"Minha intenção sempre foi correr em algum lugar. Eu também tenho uma grande paixão pela Williams e desfrutei os últimos três anos com o time. Além disso, voltar para ajudar a equipe a dar estabilidade e experiência na pilotagem em 2017 é algo que eu senti que era o certo a fazer", completou.

VOLTA - A Williams explicou que Massa assinou contrato válido por uma temporada. Ele havia deixado a equipe ao fim do último campeonato, com uma emocionante despedida no GP do Brasil, a penúltima prova do calendário - ele ainda participaria da corrida final do campeonato, em Abu Dabi.

A escolha de Massa é uma aposta da Williams na experiência. Afinal, a equipe havia escolhido o canadense Lance Stroll, de apenas 18 anos e que fará a sua estreia na Fórmula 1 em 2017, para sucedê-lo. Mas tudo mudou com a surpreendente decisão do alemão Nico Rosberg de deixar a Fórmula 1 após conquistar o título da temporada 2016.

A Mercedes, então, equipe dominante da Fórmula 1 nos últimos anos, precisou buscar um substituto para Rosberg e decidiu apostar em Bottas para ser o novo companheiro de equipe do inglês Lewis Hamilton. Assim, a Williams ficou um dos seus assentos livres.

Com um novato no seu outro carro, a equipe decidiu apostar em um dos nomes mais experientes da Fórmula 1 para uma temporada em que os carros passarão por mudanças grandes em razão das alterações no regulamento técnico. E conseguiu convencer o brasileiro a deixar a sua breve aposentadoria para seguir no grid.