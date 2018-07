Massa diz ser difícil ficar entre os dez primeiros

"Claramente, eu não posso estar feliz com o 12º lugar, mas sabemos que, no momento, não temos um carro muito competitivo. Chegar ao Q3 é muito difícil e hoje eu só consegui chegar perto desta meta", afirmou Massa, que demonstrou esperança de ter desempenho melhor na corrida e no restante da temporada.

"Ontem e hoje no terceiro treino livre, eu não estava satisfeito com o equilíbrio do carro, mas conseguimos melhorá-lo para a classificação, o que me deixa confiante para a corrida e para o futuro. Eu acho que nós começamos a obter uma melhor compreensão de como funciona o F2012 obras, o que é positivo", disse o brasileiro.

Massa garantiu que não se incomoda com as críticas ao seu desempenho e as especulações sobre o seu futuro na Ferrari. "Ela vem de vontade de sempre fazer o máximo e quando não consigo, eu sou o primeiro a estar infeliz", comentou.

Assim como outros pilotos, Massa revelou preocupação com o desgaste dos pneus para a Malásia. "Amanhã será uma corrida muito difícil, onde a degradação dos pneus vai fazer-se sentir e também haverá a ameaça de chuva pairando. Espero que eu possa obter um resultado melhor do que este 12º lugar", disse.