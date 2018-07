Massa diz ter ficado em dúvida se ainda 'servia' para a Fórmula 1

SÃO PAULO - Um dia depois de ter conquistado o terceiro lugar do GP do Brasil de Fórmula 1 e fechado de forma positiva uma temporada no qual esteve sob intensa pressão na Ferrari, Felipe Massa revelou, no final da noite da última segunda-feira, que chegou a colocar em dúvida neste ano a sua continuidade a sua carreira como piloto de Fórmula 1. O brasileiro falou sobre o assunto ao explicar o choro compulsivo no pódio do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde o alemão Sebastian Vettel se sagrou tricampeão mundial no último domingo.

"Acho que (o choro) veio de tudo. Primeiro, lógico, de estar voltando ao pódio na corrida de casa, que é sempre uma emoção muito grande. Mas não foi só isso. Acho que aquele choro era mais pelas dificuldades do que pelas alegrias", afirmou Massa, em entrevista ao SporTV, na qual depois confessou o momento de reflexão que teve durante os momentos ruins que viveu durante esta temporada.

"Tomei muita porrada e cheguei até a pensar em um certo momento: ''Será que eu ainda sirvo para isso?''. Mas aí tive um lado em que eu comecei a pensar, estudar e até trabalhar um pouco mais minha cabeça, que acho que, naquele momento, já tinha ido para o espaço. E acho que dali em diante eu comecei a raciocinar de novo, voltar no caminho que sempre tive, e com a facilidade com que sempre trabalhei em todas as categorias e na própria F1", completou.

A emoção evidente de Massa no pódio do GP do Brasil também foi motivada pelo carinho dos torcedores, que acabaram reconhecendo a volta por cima do piloto, cuja renovação de contrato com a Ferrari ficou a perigo por causa da série de resultados ruins amargados na primeira metade deste Mundial de F1. Após meses de incertezas e especulações, a assinatura do compromisso por mais uma temporada só foi ser firmada em outubro.

"Fui dar parabéns para o Vettel (pelo título), estava curtindo aquele momento. Mas na hora que eu desci do carro e olhei toda arquibancada gritando meu nome, minha mulher, minha família, meus amigos, todos os meus mecânicos, minha equipe emocionada comigo, ali eu caí", confessou.