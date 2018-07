Massa diz ter vivido 'boa sexta' nos treinos livres do GP da Áustria

O bom desempenho nos treinos livres do GP da Áustria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, animou os pilotos da Williams para a corrida de domingo no circuito de Spielberg. Com o quinto melhor tempo das atividades, Felipe Massa disse ter vivido uma "boa sexta-feira". Já o colega de equipe do brasileiro, o finlandês Valtteri Bottas, fez a quarta melhor volta ao final do dia e classificou o traçado como "muito bom".

Depois de disputados os sete primeiros GPs desta temporada, Massa ocupa a 11.ª posição, com 18 pontos. O piloto brasileiro ressalta o bom desempenho do carro da Williams nos treinos desta sexta. "É muito bom poder estar competindo no mesmo nível da Ferrari.

Nosso carro esteve muito equilibrado em um circuito difícil", analisou Massa, dando destaque ao fato de os carros da escuderia inglesa terem sido menos de um décimo mais lentos que a Ferrari do espanhol Fernando Alonso, dono da terceira melhor volta.

Bottas, oitavo colocado com 40 pontos, preferiu falar sobre as características do circuito austríaco, que ficou 11 anos fora do calendário oficial da Fórmula 1. "É um trajeto muito bom, das antigas. Tem alguns pontos de alta velocidade e não permite erros. Não será fácil preparar o carro para a corrida, uma vez que você enfrenta desafios diferentes a cada curva, como aclives seguidos de declives" afirmou o piloto. "Nós teremos que analisar os dados e decidir o que temos de melhor, já que os tempos da classificatória serão muito próximos", completou.