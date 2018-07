Massa e Alonso lamentam 'má sorte' no treino de Spa

SPA-FRANCORCHAMPS - Felipe Massa e Fernando Alonso lamentaram as decisões que levaram a Ferrari para o grupo intermediário no grid da largada, no treino deste sábado, no Circuito de Spa-Francorchamps. A dupla, contudo, acredita em uma boa corrida na Bélgica, neste domingo, principalmente se o tempo voltar a ficar chuvoso em Spa.

"Estou muito desapontado com o resultado, mesmo sabendo como é difícil, em uma situação na qual o clima está tão instável, tomar a decisão certa na hora certa", declarou Massa, referindo-se à decisão da Ferrari de apostar suas fichas no início do Q3, última sessão do treino.

Massa e Alonso foram rapidamente para a pista quando começava a chover no Q3 e fizeram boas voltas. No entanto, demoraram para voltar para o traçado e viram os rivais baixaram os tempos na pista mais seca, após a parada da chuva.

Em minha primeira volta rápida no Q3, começou a chover e eu optei por voltar aos boxes para só trocar os pneus, sem reabastecer. Esperava que isso me beneficiasse no momento em que a pista estivesse sua melhor situação, sabendo que teria somente uma volta para tentar uma boa volta", disse o brasileiro, que vai largar em 10º. "Infelizmente, essa escolha não deu certo, porque a chuva deu uma trégua depois e os outros carros encontraram condições melhores ao final do treino.

Alonso, por sua vez, lamentou a "má sorte" da Ferrari, que apostava na chuva até o fim do treino. "Com certeza a má sorte também teve seu papel no treino, porque se a nuvem não tivesse desaparecido, aqueles que estavam mal no Q3 não teriam melhorado seus tempos", disse o espanhol, nono colocado no grid.