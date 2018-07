Massa é o mais rápido do dia nos testes da Fórmula 1 em Barcelona

Massa deu 103 voltas nesta quinta-feira, sendo que na melhor delas, quando utilizava pneus macios, marcou o tempo de 1min23s500, o melhor do dia e também de todos os testes da pré-temporada em Barcelona - o circuito havia recebido outro período de quatro dias de testes na semana passada.

A melhor volta de Massa foi bem mais rápida do que a dos demais concorrentes nesta quinta-feira. Quem chegou mais perto foi o sueco Marcus Ericsson. O piloto da Sauber foi quem ficou mais tempo na pista - deu 120 voltas - e garantiu o segundo lugar com a marca de 1min24s276, conseguida quando ele treinava com pneus supermacios.

Ericsson ficou logo à frente do inglês Lewis Hamilton, o terceiro mais rápido com o tempo de 1min24s881. Essa volta foi dada no período da manhã, quando o atual campeão mundial treinou com pneus médios. E ele teve a sua atividade de pista atrapalhada no período da tarde por um problema no sistema de recuperação de energia da sua Mercedes.

Quem também teve problemas mecânicos foi a McLaren. A equipe, que vem tendo dificuldades desde o início dos testes coletivos da pré-temporada, dessa vez deu apenas sete voltas com o inglês Jenson Button por causa de um vazamento hidráulico. Por causa disso, ele terminou o dia em oitavo e último lugar, sendo quase oito segundos mais lento do que Massa.

Responsável pela primeira bandeira vermelha do dia, o russo Daniil Kvyat, da Red Bull, foi o quarto colocado ao marcar 1min25s947. Ele foi seguido pelo francês Romain Grosjean, da Lotus, pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, e pelo espanhol Carlos Sainz Jr., da Toro Rosso, o sétimo mais rápido da quinta-feira e que provocou a segunda bandeira vermelha do dia.

Os testes continuam nesta sexta-feira, quando a Force India vai estrear o VJM08, o seu carro para a temporada 2015 da Fórmula 1, com o alemão Nico Hulkenberg. As atividades em Barcelona prosseguem até domingo. O campeonato começa no dia 15 de março com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.