Massa elogia carro da Williams e culpa tráfego por desempenho modesto em Baku

O brasileiro Felipe Massa terminou a sexta-feira satisfeito em Baku. O piloto da Williams teve desempenho discreto nos dois treinos livres do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 e até foi superado pelo canadense Lance Stroll na segunda atividade, mas fez um balanço positivo do dia.

Massa fechou o primeiro treino livre em Baku em oitavo lugar e foi o 11º no segundo, seis posições atrás de Stroll na sessão verspetina (no horário local), e culpou o tráfego e algumas bandeiras amarelas pelo desempenho apagado.

"Foi um bom dia. Fiquei feliz com o carro. Infelizmente, não consegui encaixar uma volta com os pneus novos, por causa do tráfego e das bandeiras amarelas. Mas fiquei feliz com o equilíbrio e fiquei feliz com os trechos longos", afirmou.

Assim, Massa acredita que está no caminho certo para conseguir uma boa posição de largada no treino de classificação do GP do Azerbaijão, neste sábado, a partir das 10 horas (de Brasília), ainda mais que as características do circuito de Baku favorecem o carro da Williams.

"Os pequenos erros que cometemos hoje (sexta-feira) não foram um grande problema, porque não danificamos nada, o que sempre é positivo aqui. Estamos definitivamente na luta, então espero que possamos juntar tudo para a classificação amanhã (sábado)", concluiu o brasileiro.

Com sete provas realizadas, Massa ocupa o décimo lugar no Mundial de Pilotos com 20 pontos. No ano passado, quando a prova em Baku era denominada GP da Europa, o brasileiro ficou na décima colocação.