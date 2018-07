Massa elogia carro e atribui 2ª posição à chuva

"Foi um grande treino. Conseguimos aproveitar praticamente todas as oportunidades que tivemos. O carro se mostrou competitivo em todas as condições, tanto na pista seca quanto na chuva, e tomamos as decisões certas ao mudar os pneus. Estou muito feliz com este resultado da equipe", afirmou Massa, que terá Alonso no terceiro posto do grid.

Em boa fase desde a metade da temporada passada, o brasileiro admitiu que a chuva o ajudou na conquista da 2ª posição na largada. "Acho que a chuva nos ajudou um pouco, porque em condições normais teria sido mais difícil obter este resultado", avaliou Massa.

Largando novamente à frente de Alonso, o brasileiro espera uma corrida difícil no Circuito de Sepang, justamente por causa das eventuais mudanças climáticas durante a prova deste domingo. "Agora podemos esperar uma longa e complicada corrida. Tudo pode acontecer. A estratégia e os pneus serão a chave, enquanto a incerteza quanto ao tempo não ajudará ninguém".