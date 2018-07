Massa elogia desempenho da Ferrari em Abu Dabi

Felipe Massa ficou satisfeito com o desempenho da Ferrari nas duas sessões livres desta sexta-feira, em Abu Dabi. Para o piloto brasileiro, a equipe italiana tem mostrado grande evolução desde o GP da Coreia do Sul, na metade de outubro.

"Foram duas boas sessões para mim hoje, mas tem pouco significado em relação ao treino classificatório. Há duas semanas, na Índia, eu fui o mais rápido na sexta-feira, mas as coisas não foram tão bem na sequência", avaliou o brasileiro, que admitiu ter enfrentado problemas nas últimas duas etapas.

Na Índia, o piloto da Ferrari desperdiçou boa chance de largar na frente ao quebrar a suspensão do carro quando passou por cima de uma "zebra". "Estou satisfeito com o desempenho do carro em termos de velocidade e ritmo nas últimas duas corridas. Mas, obviamente, não posso dizer o mesmo dos resultados finais, porque alguma coisa sempre acontece comigo nas provas", comentou o piloto, que vai usar um capacete com desenho estilizado em homenagem aos 20 anos do tricampeonato de Ayrton Senna.

Fernando Alonso também ficou satisfeito com o ritmo da Ferrari em Abu Dabi. O espanhol, contudo, lamentou a batida no final da segunda sessão do dia. "Estou chateado por ter perdido tempo [no incidente], mas, acima de tudo, sinto muito pelos mecânicos, que agora terão um trabalho extra para acertar o carro novamente. Vou tentar compensá-los com uma boa volta amanhã [sábado]", afirmou o espanhol.