Massa elogia modelo da Williams e já se diz ansioso para Austrália

Felipe Massa voltou a fazer elogios ao modelo 2015 da Williams. Desta vez, o brasileiro se mostrou satisfeito com a confiabilidade do carro, que ainda não gerou maiores problemas nesta pré-temporada da Fórmula 1. Sem contratempos, Massa foi o segundo mais rápido deste sábado, atrás apenas da Mercedes de Lewis Hamilton.

"Tivemos mais um bom dia hoje, com mais de 100 voltas. Completamos todo o programa para o dia e o carro continua muito confiável, durante as três baterias de testes", avaliou o brasileiro, que já havia liderado o teste de quinta-feira. "Também foi positivo o desempenho nos percursos mais longos."

Apesar do bom desempenho, Massa segue atrás da Mercedes, dominante durante toda a temporada passada. A Williams só conseguiu se aproximar da rival nas últimas provas do ano, sempre com o brasileiro. Mas não foi o suficiente para o piloto e a equipe voltarem a vencer na F-1.

Diante das performances desta pré-temporada, Massa acredita que a Williams deverá ter trabalho novamente para alcançar a Mercedes. "Não somos o único carro rápido na pista e a luta com a Mercedes será interessante", projetou, já ansioso para a abertura do Mundial. "Agora tenho que ficar pronto para a primeira corrida da temporada. Estou muito ansioso." A primeira prova do ano será disputada em Melbourne, na Austrália, no dia 15 de março.