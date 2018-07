Massa espera grande espetáculo para dar alegria aos mexicanos após terremoto

A corrida de Fórmula 1 no Autódromo Hermano Rodríguez será um dos primeiros grandes eventos esportivos internacionais a serem realizados no México desde que o país foi atingido por uma sequência de terremotos em setembro e que provocaram centenas de mortes. Às vésperas do GP do México, que será disputado no próximo domingo, o brasileiro Felipe Massa aproveitou a oportunidade para pedir ajuda às vítimas do desastre.

"Em primeiro lugar, é uma pena ver o que aconteceu, é tão triste ver as pessoas perdendo a vida e também as suas casas no terremoto, então é muito triste. Eu acho que precisamos ajudá-los e conseguir todo o apoio para eles. Precisamos transmitir a mensagem para pessoas de todo o mundo. Essa é a coisa mais importante", afirmou o piloto brasileiro da Williams.

Massa exaltou a paixão do torcedor mexicano pela Fórmula 1 e revelou que se sente como se estivesse no Brasil no fim de semana da prova na Cidade do México. E ele espera que a Fórmula 1 entregue um grande espetáculo para ajudar a amenizar a dor dos fãs locais.

"Eles são realmente apaixonados pela Fórmula 1 e ficam loucos pela corrida. Quando você vê as pessoas na arquibancada e ao redor das ruas, eles são fãs da Fórmula 1 e acho que é fantástico competir lá. Eu sempre aproveito, eu vou com alguns amigos, meu pai e nós sempre apreciamos a atmosfera lá. Parece muito parecido com São Paulo, então também me sinto em casa. Eu realmente espero que possamos ter uma corrida importante para eles neste momento difícil", disse.

Após um hiato de 23 anos, o México voltou a sediar um GP em 2015. Naquele ano, Massa foi o sexto colocado, enquanto no ano passado ficou na nona posição. Agora, então, ele tentará voltar a pontuar para melhorar a sua situação no campeonato - é o décimo colocado com 36 pontos na classificação do Mundial de Pilotos.

As atividades na Cidade do México se iniciam na sexta-feira, quando serão disputados dois treinos livres, o primeiro deles às 13 horas (de Brasília). A corrida tem a largada agendada para as 16h de domingo.