Massa exalta ajustes da Williams e espera ser 'competitivo' no Canadá

O brasileiro Felipe Massa foi só elogios ao seu carro após terminar a sexta-feira como sexto mais rápido dos treinos livres para o GP do Canadá de Fórmula 1. O piloto da Williams alcançou sua melhor marca na parte da tarde e se mostrou bastante confiante para a prova que acontecerá no domingo, em Montreal.

"Acho que tivemos um dia muito bom. O carro estava muito bom, tanto com pneus novos quanto com usados. Eu fiquei muito feliz com a sensação que o carro passou. Tudo que tentamos em termos de ajuste pareceu melhorar ainda mais", celebrou o brasileiro.

Massa ressaltou que as mudanças deverão torná-lo "competitivo" ao longo do fim de semana. "Nós apenas precisamos manter tudo funcionando sob controle para amanhã e, espero, poderemos ser tão competitivos quanto fomos hoje", considerou.

O brasileiro completou sua melhor volta do dia em 1min14s063 e alcançou a sexta colocação, meta de resultado traçada por ele a cada corrida. Agora, o brasileiro tenta manter o embalo para repetir o desempenho no treino de classificação, neste sábado, às 14 horas (de Brasília), e na corrida de domingo, às 15 horas.