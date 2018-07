Massa exalta novo carro: 'Encontramos o caminho'

Para o piloto, as 103 voltas completadas no circuito da Catalunha, nesta sexta, são mais uma prova da confiabilidade do modelo 2012. "Completamos uma boa quilometragem sem apresentar problemas. A situação do carro mudou bastante, principalmente em relação à consistência", diagnosticou.

"O mais importante é que, após avaliarmos diversas soluções, tanto para a traseira quanto para a dianteira, encontramos o caminho a ser seguido, em busca da melhor configuração para o carro", afirmou Massa.

O brasileiro, contudo, reconheceu que a Ferrari ainda terá trabalho a ser feito até a abertura da temporada, no dia 18 de março, no GP da Austrália. "Ainda temos de trabalhar muito, mas pelo menos encontramos a direção para ter um carro bem melhor, não apenas em termos de velocidade como de consistência".

Depois das sessões desta semana em Barcelona, a Ferrari voltará a testar seu novo carro no mesmo circuito da Catalunha a próxima sexta-feira. Os últimos testes da pré-temporada serão finalizados no dia 4 de março.