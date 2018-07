Massa exalta rendimento em Suzuka e comemora 8º lugar no grid

O brasileiro Felipe Massa saiu satisfeito da pista de Suzuka, neste sábado, ao fim do treino classificatório do GP do Japão de Fórmula 1. O piloto da Williams obteve o nono melhor tempo da sessão e ainda foi beneficiado por punição aplicada ao finlandês Kimi Raikkonen. Assim, largará da oitava colocação neste domingo.

"Estou muito feliz com o meu treino. Fiz uma boa volta no Q1, então fui ainda melhor no Q2. E, no Q3, fiz uma volta perfeita. Então, estou muito satisfeito com o meu resultado", comemorou o brasileiro, que exibiu boa evolução ao longo das três sessões do treino classificatório.

O bom rendimento encheu o piloto da Williams de confiança. "Vamos largar de uma boa posição e você nunca sabe o que poderá acontecer na corrida. Vamos tentar o melhor resultado para somar pontos", projetou o brasileiro.

A performance de Massa contrastou com a do companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, que largará em 15º. Será, então, a oportunidade para o piloto mais experiente voltar a abrir vantagem sobre o companheiro no campeonato.

Massa é o atual 11º colocado, com 33 pontos, apenas um a mais que Stroll, que tem apenas 18 anos, faz sua temporada de estreia na F-1 e vem de pouca experiência em carros mais velozes, semelhantes ao da atual categoria que disputa.