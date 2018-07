Massa exibe cautela após repetir 4.º lugar em treino na Alemanha NURBURG - Quarto colocado nas duas sessões de treinos livres do GP da Alemanha de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira, Felipe Massa exibiu um discurso cauteloso ao falar das suas chances e as da própria Ferrari realizarem uma boa sessão classificatória neste sábado e uma corrida de sucesso no domingo. O piloto brasileiro afirmou que ainda é cedo para prever o que poderá acontecer nos dois próximos dias.