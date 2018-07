Massa exibe otimismo antes de volta ao palco de 1º pódio na Williams

O GP da Itália é, sem dúvida, especial para Felipe Massa. Após participar de sete provas no circuito de Monza pela Ferrari, considerada a equipe da casa por sua origem italiana, foi lá onde o brasileiro subiu ao pódio pela primeira vez na Williams, no ano passado, com um terceiro lugar. Por isso, ele exibiu satisfação pela chegada da Fórmula 1 ao tradicional traçado.

"Monza é um dos melhores circuitos de pilotar. O traçado é rápido, com algumas curvas muito rápidas. O local é fantástico, com tempo bom, excelente comida e fãs que são muito apaixonados pela Fórmula 1. Há muita história na pista e tivemos alguns bons resultados lá como equipe, incluindo o nosso pódio no ano passado", disse.

Massa avaliou que as características do circuito de Monza se adaptam ao estilo do carro da Williams. Por isso, o brasileiro está confiante em conquistar um bom resultado neste fim de semana, embora destaque que será preciso muito trabalho para que ele tenha chances de conseguir subir ao pódio, repetindo o resultado do ano passado.

"Subir ao pódio em Monza é muito especial e tenho a sorte de ter muitos torcedores na Itália. Nosso carro deve se adaptar bem às características do circuito, mas vamos ter que trabalhar duro para ter certeza de que deixaremos a Itália com um bom resultado", afirmou.

Massa é o quinto colocado na classificação do Mundial de Pilotos com os mesmos 82 pontos do finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que ocupa a quarta posição por levar vantagem nos critérios de desempate.