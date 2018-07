Massa exibe otimismo para segunda parte da temporada da F1

O brasileiro Felipe Massa exibiu otimismo para o recomeço da temporada 2014 da Fórmula 1. Após o tradicional período de férias de verão, o campeonato será retomado neste fim de semana com a disputa do GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, e ele acredita que a Williams poderá ser ainda mais competitiva na segunda metade da temporada.

"Tive um período de férias muito bom, mas estou pronto para voltar a competir. Nós temos alguns grandes pistas pela frente e espero que possa continuar a desenvolver o nosso carro como fizemos na primeira metade da temporada, e continuar perto dos primeiros", disse.

Embora Massa tenha apresentado resultados modestos até agora, tanto que ocupa a nona colocação no Mundial de Pilotos, a Williams está em quarto lugar no Mundial de Construtores. E o brasileiro avaliou que as características da pista belga podem ser favoráveis ao carro da equipe. "As longas retas devem se adequar ao nosso carro e nós podemos começar a segunda metade da temporada com algum sucesso", afirmou.

Outra razão para o otimismo de Massa é o seu retrospecto no GP da Bélgica. Foi em 2008, na pista de Spa-Francorchamps, que ele conquistou uma das 11 vitórias da sua carreira. "Ganhei aqui em 2008, então sei o que é preciso para vencer", disse o brasileiro, que não economiza nos elogios ao circuito.

"Eu amo Spa, é uma das minhas pistas favoritas, por causa das longas retas e curvas de alta velocidade, então é uma pista que todos nós estamos ansiosos para correr", completou Massa, exaltando a pista que é praticamente uma unanimidade entre os pilotos de Fórmula 1.