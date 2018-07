Massa faz 30 anos e recebe parabéns da Ferrari A Ferrari não deixou o aniversário de Felipe Massa passar em branco nesta segunda-feira. Em seu site oficial, a escuderia italiana comemorou os 30 anos do brasileiro com mensagens do presidente Luca di Montezemolo, do chefe Stefano Domenicali e do espanhol Fernando Alonso, companheiro do piloto na equipe.