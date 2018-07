Massa faz elogios após mudanças na Williams: 'Parece equipe nova'

Um ano após chegar à Williams, Felipe Massa ainda se surpreende com sua nova casa na Fórmula 1. Em uma breve avaliação do time britânico, o brasileiro elogiou as mudanças pelas quais passou a equipe na última temporada e disse que se sente pilotando para uma equipe nova na categoria.

"Williams parece uma equipe nova, por contar com tanta gente nova e eles fizeram coisas muito diferentes neste ano em comparação com antes. Também houve uma mudança na mentalidade", avalia o piloto, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

Em uma comparação com sua equipe anterior, Massa afirma que a Williams tem uma equipe superior na parte aerodinâmica. "Um grande diferencial da Williams é o trabalho no túnel do vento. O carro melhorou muito da primeira à última corrida durante a temporada. Nosso crescimento foi provavelmente o maior dentre todas as equipes."

"Acho que fizeram um trabalho fantástico desde o túnel de vento, com o chassi, a configuração, o lado técnico. É algo que não funcionou bem na Ferrari durante muitos anos", compara o piloto.

Massa pondera, contudo, que a Williams está atrás da Ferrari na parte organizacional. "Na minha opinião, a maior diferença, de um ponto negativo, é que a organização da Williams é menos completa. A Ferrari era bem mais organizada, como uma grande equipe. Temos que melhorar nisso, mas não é algo que vai acontecer de um dia para o outro."