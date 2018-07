Massa festeja adeus de 'cabeça erguida' e lutando por posição até a última volta

Entrando pela última vez em um carro de Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi, Felipe Massa terminou a sua última corrida pontuando com a nona posição. Neste domingo, o brasileiro não escondeu a satisfação por ter conseguido terminar a corrida pontuando e deixado uma boa última impressão nessa que foi a sua 250ª prova na F-1.

Massa vem sendo altamente homenageado pela Williams desde o GP do Brasil, palco da última etapa do Mundial, na qual também se emocionou ao ser aplaudido por todos os integrantes das outras equipes do grid ao percorrer os boxes em Interlagos após bater seu carro na entrada da reta principal durante a prova. Desta vez no circuito de Yas Marina, ele também foi muito enaltecido pelo próprio time, mas não deixou o clima alegre contaminar o seu foco na pista, comemorando o resultado obtido ao final da prova.

"Sem dúvida é uma sensação boa, sensação de conquista, acabei a corrida de hoje lutando até a última volta", ressaltou o brasileiro, para depois lembrar que "entrou lutando e saiu lutando" da categoria máxima do automobilismo. "Saio feliz com o resultado de hoje. É um momento de alegria, saio de cabeça erguida."

Massa ainda qualificou o resultado deste domingo como "um grande presente" para ele, sendo que no último sábado já havia sido presenteado pela Williams com o carro que pilotou no GP do Brasil, há duas semanas, no circuito de Interlagos, em São Paulo, onde ainda teve o seu nome estampado no lugar do principal patrocinador da equipe, a Martini, em seu monoposto.

"Nunca vou esquecer o carinho de todos. O esporte é assim: uns param, outros começam", ressaltou Massa após a prova deste domingo nos Emirados Árabes Unidos, onde voltou a lembrar que não está se aposentando do automobilismo, e sim apenas da F-1. A Stock Car é um provável destino para o brasileiro, mas ele ainda não definiu em qual categoria deverá correr a partir de 2017. "Espero continuar me divertindo em outra categoria", projeta.