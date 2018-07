Massa festeja por completar 10 anos de F1 em Interlagos

Felipe Massa irá encerrar no próximo domingo, no GP do Brasil, no circuito de Interlagos, a sua décima temporada como piloto de Fórmula 1. Nem todos eles foram como titular, mas o brasileiro destacou nesta segunda-feira que esta semana será "muito importante", embora ele não busque mais nenhum grande objetivo neste decepcionante final de temporada em sua jornada pela Ferrari.

"Será um final de semana muito importante para mim, assim como também irá marcar o fim do décimo ano desde que eu corri pela primeira vez na Fórmula 1, embora não tenham sido dez anos de competição, pois eu era um piloto de testes da Ferrari em 2003", relembrou Massa, que em 2002 estreou na categoria pilotando pela Sauber. "Felizmente, ainda sou jovem e há muito mais pela frente, mas dez anos é um marco na carreira de um piloto de F1", completou.

Massa ainda festejou o fato de ter conseguido se manter por longo tempo como piloto da Ferrari, na qual viverá uma temporada decisiva em 2012, após amargar dois anos ruins pela escuderia. "Estou há seis anos correndo pela Ferrari, competindo em mais de 100 corridas por essa equipe, o que me faz um dos pilotos que mais correu pela escuderia. Portanto, colocando tudo junto nestes dez anos de Fórmula 1, as 100 corridas pela Ferrari e tudo isso em casa, no Brasil, tornam essa corrida realmente especial para mim", reforçou.

E o brasileiro não perdeu a esperança de brilhar diante dos seus torcedores no próximo domingo, apesar de encarar um longo jejum de vitórias e hoje figurar apenas na sexta colocação do Mundial de Pilotos. "Será um momento emocional e eu gostaria de acrescentar a tudo isso um bom resultado na tarde de domingo", enfatizou.

Massa somou apenas 108 pontos até aqui neste Mundial de F-1 e está bem distante até mesmo do atual quinto colocado, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que contabiliza 227. No ano passado, o brasileiro largou na nona posição no GP do Brasil e terminou apenas em 15.º lugar.