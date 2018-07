Massa fica satisfeito com corrida de recuperação no Canadá

O piloto brasileiro Felipe Massa foi um dos destaques do GP do Canadá, em Montreal, neste domingo. Depois de largar em 15.º lugar por causa de problemas no carro durante o treino oficial de classificação, no sábado, fez uma corrida de recuperação e conseguiu terminar em sexto.

"Estou feliz com a corrida e conquistei alguns pontos importantes. Começar em 15.º tem sempre que lidar com uma corrida movimentada, com muitas ultrapassagens", comentou o brasileiro. "Com esse carro, poderia ter brigado por pódio, mas no fim das contas foi um final de semana positivo para a equipe e espero que continuemos muito competitivos nas próximas corridas", completou.

Como largou nas últimas colocações, Massa traçou a estratégia de fazer apenas uma parada. Largou com pneus macios, enquanto que a maioria dos outros pilotos optou por supermacios. A estratégia deu certo, o brasileiro conquistou ao longo da corrida nove posições, mas ainda terminou atrás de seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que conquistou o terceiro lugar.

O outro brasileiro da Fórmula 1, Felipe Nasr, da Sauber, não foi bem em sua estreia no GP do Canadá. Com problemas nos freios, ele não conseguiu nem segurar sua posição de largada, o 14.º lugar, e encerrou a prova em 16.º.

"Foi uma corrida difícil. O carro não estava fácil de pilotar e tivemos que lidar com uma série de problemas. No começo da corrida e tive uma perda de potência. Além disso, meus freios estavam superaquecendo, então tive que sacrificar o tempo em algumas voltas para recuperá-los. Há uma grande quantidade de dados para analisar e compreender", comentou Nasr.