Massa: 'Fiz outro ano na Fórmula 1 para ter resultado no Brasil'

O piloto Felipe Massa, da Williams, estava bastante feliz ao fim do GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, neste domingo. O brasileiro correu pela última vez em casa pela categoria e ressaltou estar muito feliz com a sétima colocação, pois desta forma pode se despedir da torcida com um resultado positivo, ao contrário do abandono na prova no ano passado, quando pretendia se aposentar da categoria.

"Eu estava sentindo falta do resultado. Por isso fiz outro ano na Fórmula 1", brincou o piloto em entrevista ao site oficial da categoria. Massa largou em nono lugar e comemorou bastante a colocação, considerada por ele a melhor possível diante do potencial do carro da Williams e da força dos concorrentes, como as duplas da Mercedes, Red Bull e Ferrari, que ficaram à frente dele na prova.

Em 2016 Massa pretendia deixar a categoria e fez uma prova em Interlagos cercado de muita festa. O piloto bateu, abandonou e deixou o carro aplaudido pelo público e mecânicos das equipes. Em dezembro, porém, o brasileiro resolveu aceitar o convite da Williams para pilotar por mais um ano, decisão da qual não se arrepende. O campeonato de 2017 tem mais uma etapa, em Abu Dabi, daqui duas semanas.

O piloto da Williams afirmou ter se divertido durante a temporada e afirmou que o início da prova em Interlagos foi fundamental para que conseguisse terminar em uma boa posição. "Aproveitei passar alguns carros no começo. Depois do safety car consegui passar pelo Alonso e isso foi importante para o nosso resultado na corrida", comentou.