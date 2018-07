Massa homenageia pai com capacete especial no Brasil

SÃO PAULO - Em busca de sua terceira vitória no GP do Brasil de Fórmula 1, Felipe Massa contará com uma inspiração extra neste fim de semana. O piloto brasileiro da Ferrari vai utilizar um capacete estilizado, em homenagem ao pai, Titônio, a partir dos treinos livres desta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O desenho do capacete tem as mesmas cores que Titônio costumava usar quando competia em categorias amadoras de carros de turismo durante sua juventude. "Meu pai sempre foi um herói para mim. E, se estou aqui agora, é graças a ele. Ainda que ele corresse só por diversão, acabou me transmitindo a paixão pela velocidade e eu sempre quis ser igual a ele. Tenho certeza de que ele ficará feliz em ver as cores dele de volta à pista", comentou Massa.

Os tons fortes de azul e laranja predominam no design que também faz referência a Sid Mosca, desenhista que projetava os capacetes de Ayrton Senna, Mika Hakkinen e Michael Schumacher. Mosca, que será homenageado com um "M" no desenho da peça de Massa, morreu em 2011, aos 74 anos.

Depois de conseguir uma recuperação neste final de temporada, o que lhe garantiu a renovação do contrato com a Ferrari para 2013, Massa sonha com sua terceira vitória em Interlagos neste domingo. O brasileiro já venceu em São Paulo em 2006 e 2008. E também chegou em segundo lugar na edição de 2007 da prova, ao deixar passar no fim o então companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, para que ele fosse campeão daquela temporada.