Massa lamenta 4.º lugar em Mônaco, mas elogia carro

O brasileiro Felipe Massa chegou a liderar a primeira parte do treino classificatório deste sábado e parecia poder brigar pela pole do GP de Mônaco. No entanto, ele não foi bem no momento decisivo da sessão e acabou em quarto no grid. Não à toa, o piloto da Ferrari lamentou o resultado, apesar de elogiar o desempenho de seu carro no circuito de Montecarlo.

"Eu esperava fazer melhor porque estava satisfeito com o carro", disse Massa. "Mas na minha última volta na Q3 eu estava quase sempre atrás do [Nico] Rosberg, e não pude melhorar o meu tempo", explicou, citando o piloto alemão da Mercedes. O brasileiro é o sétimo no Mundial, com 49 pontos, 21 atrás do líder, o inglês Jenson Button, da McLaren.

Com resultados modestos nas últimas três etapas da temporada - Malásia, China e Espanha -, Massa garantiu que o carro da Ferrari está se comportando melhor no circuito de rua de Mônaco. "Aqui o F10 é mais fácil de pilotar que nas duas últimas corridas e os pneus estão funcionando muito bem, principalmente os duros", comentou o brasileiro, otimista para a corrida.

"Quarto [no grid] não é um lugar ruim. Será uma longa corrida amanhã [domingo], com muitas situações inesperadas e largar da segunda fila me coloca numa posição forte", afirmou Massa. "Vou tentar conseguir o máximo de pontos possível, porque nesse campeonato é fundamental sempre terminar entre os dez primeiros."