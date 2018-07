Massa lamenta assalto à Mercedes e admite usar escolta no GP do Brasil

Único representante brasileiro no grid da Fórmula 1, Felipe Massa lamentou o assalto à Mercedes na noite desta sexta-feira, na saída do Autódromo de Interlagos. O piloto da Williams disse sentir "vergonha" pelo episódio que causou preocupação no paddock do GP do Brasil neste sábado.

"Acho que todos nós sentimos vergonha. Somos de um País onde esperamos o melhor, queremos um país seguro, onde a gente possa educar as crianças, com hospitais de um bom nível para a população. E, quando ouve problemas como esse, é muito triste. E por ser brasileiro você se sente parte do problema", declarou o piloto.

Uma van com funcionários da equipe alemã foi cercada por um outro veículo na saída de Interlagos, na noite de sexta. Os bandidos chegaram a atirar e roubaram pertences das vítimas. Duas delas tiveram os passaportes levados, assim como celulares, relógios e dinheiro.

O episódio motivou o protesto do tetracampeão mundial Lewis Hamilton. "Foram disparados tiros e as armas foram apontadas para a cabeça deles. Isso é decepcionante de saber. Isso acontece todo ano aqui. A Fórmula 1 e as equipes precisam fazer mais. Não há desculpas", criticou o inglês nas redes sociais.

Depois do assalto à Mercedes, os criminosos tentaram atacar um veículo com funcionários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Blindado, o carro fugiu, o que evitou maiores riscos aos integrantes da entidade.

"Isso mostra o quanto o nosso país precisa melhorar em tantas áreas. Tomara que um dia isso possa acontecer", disse Massa, que cobrou segurança de forma permanente na região. "Tem que ter segurança sempre, e não somente no fim de semana do GP. Temos que pensar nos brasileiros e em quem vive aqui todos os dias."

O brasileiro, que mora atualmente em Mônaco, admitiu que usa escolta no GP do Brasil. "E com carro blindado também", declarou o piloto, neste sábado.