Massa lamenta chuva, mas aprova novo carro da Ferrari

"Estou satisfeito com o comportamento do carro. Com certeza teria preferido testá-lo em melhores condições, mas foi útil buscar um ponto de referência em condições molhadas", comentou o brasileiro, ao fim do quarto e último dia de testes nesta segunda bateria da pré-temporada.

Massa reclamou do clima ruim porque não pôde aproveitar os acertos realizados no carro durante os três dias anteriores, em pista seca, sob o comando do companheiro Fernando Alonso. "Hoje foi um dia difícil para todos. O tempo acabou arruinando o último dia de testes. Eu preferia continuar o trabalho com os pneus e as configurações que Fernando aprimorou ontem".

Por causa da pista molhada, o brasileiro acabou rodando durante e acertou a proteção nos muros. Não conseguiu ir além do 7º melhor tempo na sessão do dia, liderado pelo inglês Lewis Hamilton - somente 12 pilotos foram para a pista nesta sexta. Chegou a nevar em alguns momentos do teste, quando a pista caiu para apenas 5ºC.

"A pista estava escorregadia e era difícil aquecer os pneus. Assim, não dava para comparar a degradação dos pneus com o desempenho do carro", comentou o piloto, que voltará à pista somente na próxima semana.

A terceira bateria de testes será realizada entre quinta-feira e domingo, no mesmo circuito catalão. De acordo com definição da Ferrari, Massa entrará na pista na quinta-feira e no sábado. Fernando Alonso vai testar o carro na sexta e no domingo.