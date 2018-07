Felipe Massa lamenta corrida 'de muito azar' no GP de Cingapura

O brasileiro Felipe Massa não teve bom final de semana em Cingapura. Depois de errar no treino classificatório e largar na nona colocação, o piloto da Williams se envolveu em um acidente com o alemão Nico Hülkenberg na 12ª volta neste domingo, conseguiu voltar para a corrida, mas um pouco depois teve problema no câmbio e abandonou.

A batida aconteceu quando Massa deixava o pitlane. Hülkenberg não conseguiu desviar e furou o pneu do brasileiro. O piloto da Force India foi apontado como culpado pelo toque, e perdeu três posições no grid da próxima etapa, no GP do Japão, domingo, dia 27.

"Foi uma corrida de muito azar para mim. Meus problemas começaram com a colisão logo após minha primeira parada. Eu estava freando para a curva e ele virou o carro em cima de mim, não tive para onde ir e, então, batemos. Isso causou um pequeno furo no meu pneu dianteiro direito e tive que fazer uma nova parada, que me colocou muitas posições para trás. Depois tive um problema no câmbio. Estava mudando a marcha de 2ª para 3ª, mas ficava no ponto morto. O problema pareceu que foi resolvido, mas então aconteceu de novo e eu precisei abandonar. Foi uma daquelas corridas em que as coisas não estavam acontecendo direito para mim. Precisamos nos concentrar e recuperar alguns dos pontos perdidos na próxima corrida", comentou o brasileiro.

Ao não pontuar em Cingapura, Massa caiu da quarta para a sexta colocação na classificação geral, com 97 pontos. O líder do campeonato é Lewis Hamilton, com 252. O outro brasileiro na Fórmula 1, Felipe Nasr, está em 13º, com 17 pontos.

Na corrida deste domingo, Nasr terminou na décima colocação e, apesar de ter marcado um ponto, lamentou o resultado. Ele acreditava que poderia ter fechado a prova um pouco mais à frente caso não tivesse sido atrapalhado pela bandeira amarela. "Infelizmente, quando o safety car entrou pela segunda vez perdi temperatura nos pneus dianteiros. Quando houve a relargada, meu ritmo não era bom o suficiente. Perdi terreno e tive que esperar os pneus se recuperarem", comentou.