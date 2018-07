Massa lamenta erro em treino, mas vê Williams 'na briga' na Espanha

O brasileiro Felipe Massa deixou o treino classificatório do GP da Espanha de Fórmula 1 insatisfeito com seu rendimento. O piloto admitiu que um erro na curva 10, em sua última tentativa no Q3 (a última sessão do treino), custou duas posições no grid de largada deste domingo. Ele vai sair da nona posição.

"Eu esperava estar largando em sétimo, que era a melhor posição que poderíamos pensar. Infelizmente meu pneu acabou perdendo um pouquinho, de tempo, no último setor. Travei a roda na curva 10 e estávamos brigando por um décimo, isso já mudava posições", comentou Massa, em entrevista ao Sportv.

O erro, contudo, não desanimou o piloto da Williams. Ele acredita que a equipe está "na briga", apesar de correr numa pista cujas características não se encaixem bem no carro atual do time britânico.

"No final das contas, estamos na briga. Sem dúvida, estou motivado para a corrida. Espero ter um bom resultado nesta pista. Não é uma pista ideal para nós, pensando na carga aerodinâmica que sofremos em comparação a algumas equipes, mas estamos na briga", declarou Massa.