Massa lamenta estratégia errada e admite corrida ruim

"Optamos por seguir o que [Nico] Rosberg estava fazendo, como ele também estava aparentemente sofrendo com seus pneus, mas não deu certo e nós perdemos muito tempo com essa parada extra, dado que os outros permaneceram na pista por algumas voltas antes de mudar para os pneus secos", disse.

Massa lamentou que não tenha conseguido manter o bom ritmo das primeiras voltas da prova e revelou ter sofrido com a degradação dos pneus. "Obviamente estou desapontado com meu resultado. As coisas estavam indo bem no início e eu era capaz de lutar com os pilotos que estavam à minha frente. Quando a pista foi secando, eu sofria mais e mais com a degradação dos pneus e não pude manter um bom ritmo", afirmou.

Enquanto Massa nem pontuou na Malásia, Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, venceu a prova. Assim, o brasileiro congratulou o espanhol pelo triunfo, mas ressaltou que o resultado não pode esconder os problemas do carro da Ferrari.

"Em primeiro lugar, quero felicitar Fernando por esta grande vitória, que veio graças a ele ter feito uma corrida fantástica. É uma vitória muito importante para a equipe, embora não deva nos fazer esquecer que o nosso carro ainda não está ao nível dos melhores", comentou.