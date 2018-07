Massa lamenta problemas nos boxes no GP da Turquia e cobra Ferrari

ISTAMBUL - O brasileiro Felipe Massa lamentou os problemas enfrentados neste domingo no GP da Turquia. A Ferrari cometeu erros em três dos quatro pit stops realizados pelo piloto em Istambul, o que o impediu de lutar por um bom resultado como o do espanhol Fernando Alonso, que terminou a prova na terceira colocação. Já Massa, com os problemas, perdeu várias posições e ficou apenas em 11º lugar. Por isso, ele cobrou uma melhora do trabalho da equipe italiana nos pit stops.

"Tudo aconteceu comigo hoje e eu não fui capaz de conseguir o resultado que estava ao meu alcance. É uma pena, porque o carro era competitivo e o ritmo era muito bom. Fizemos a primeira parada no tempo certo, mas já naquele momento, eu perdi o lugar que eu havia acabado de ganhar de Hamilton. Então eu também tive problemas no terceiro e quarto pit stops. Temos que trabalhar todos juntos para melhorar este elemento da corrida, que está se tornando realmente muito importante", disse.

Massa também revelou que sofreu com o desempenho dos pneus, o que o atrapalhou na disputa de posições com outros pilotos. ""Eu estava sempre brigando com outros pilotos, o que significava que eu era incapaz de tirar o máximo proveito dos pneus, como Fernando foi realmente capaz de fazer e ele definitivamente teve uma corrida mais limpa que a minha", afirmou.

Decepcionado com o resultado do fim de semana, Massa tentou encontrar algo de positivo no GP da Turquia. Para ele, a Ferrari melhorou o seu desempenho e estará ainda mais forte no GP da Espanha, que será realizado em Barcelona no dia 22 de maio, quando terá atualizações no carro.

"A única coisa positiva sobre este fim de semana é a melhoria no desempenho do carro: tivemos um pouco mais de downforce aerodinâmico e também maior velocidade nas retas. É um sinal encorajador, mas temos de continuarmos nesta direção com a introdução de novas peças já em Barcelona", comentou.

