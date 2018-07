Massa lamenta posição no grid e espera corrida imprevisível no México

Sétimo colocado no treino classificatório para o GP do México de Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa, da Williams, lamentou não ter conseguido uma melhor posição de largada para a corrida. Seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, fez o sexto melhor tempo.

"Nós somos sexto e sétimo, então não tem porque estar tão feliz com nossa performance. Eu fiz meu melhor tempo com o primeiro jogo de pneus no Q3. Tentei tudo o que pude no segundo jogo, mas não consegui ir mais rápido", comentou Massa em entrevista coletiva.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, Massa quer tirar vantagem daquilo que pode ser uma corrida imprevisível no México. "Isso foi o começo do que poderá ser uma prova muito difícil, onde muita coisa pode acontecer. Acidentes, carros fora da pista, chuva, então nós temos que esperar e ver o que acontece. Espero melhorar amanhã", disse o piloto da Williams.

NASR SOFRE COM FALTA DE ADERÊNCIA

Após ficar em 17.º lugar no treino classificatório, eliminado no Q1, o brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, admitiu que sofreu com a falta de aderência do carro. Depois, ganhou duas posições com as punições a Fernando Alonso e Kimi Raikkonen e largará em 15.º.

"Foi uma classificação muito difícil para mim. Eu sofri. Na minha segunda volta no Q1, eu não tinha aderência na dianteira, então estava escorregando muito, principalmente na entrada das curvas", afirmou Nasr, que evitou jogar a toalha.

"Temos que entender as razões para essa falha. Largar nesta posição não é satisfatório, entretanto, será uma longa corrida no domingo e eu vou fazer o meu melhor para ganhar posições", acrescentou.