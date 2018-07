Massa lembra pole e espera fazer 'algo semelhante' na Áustria O retorno ao circuito de Spielberg no próximo fim de semana trará boas lembranças a Felipe Massa. Afinal, o brasileiro foi o único piloto a quebrar a impressionante hegemonia da Mercedes nos treinos de classificação da última temporada ao faturar a pole position do GP da Áustria. Por isso, o brasileiro chega esperançoso para a oitava prova do campeonato.