Massa minimiza importância de erro da Ferrari no final

Após o problema, porém, Massa evitou culpar os integrantes da Ferrari pelo erro que custou a ele o quarto lugar em Nurburgring. "É claro que eu preferiria continuar à frente do (atual) campeão até o fim, mas no pit stop final houve um problema na porca da roda traseira esquerda, o que me custou alguns segundos. Essas coisas acontecem. Recriminar não dá em nada", enfatizou.

Sexto colocado do Mundial de F-1, Massa preferiu valorizar a evolução do seu carro e da própria Ferrari dentro da pista, na qual a diferença de desempenho em relação à Red Bull vem diminuindo gradativamente. "Foi uma boa corrida, na qual fiquei cabeça a cabeça com Vettel por muitas voltas", destacou, antes de lamentar o fato de ter perdido tempo atrás de Nico Rosberg, que ultrapassou o brasileiro na largada.

"Foi uma pena o tempo perdido no início da corrida, atrás de Rosberg. A Mercedes é um dos carros mais difíceis de ultrapassar, porque eles são muito rápidos nas retas", comentou Massa, que agora já projeta o GP da Hungria, marcado para o próximo domingo. "Agora vamos a Budapeste. Teremos os pneus mais macios lá, onde esperamos que tenhamos um tempo mais parecido com o de verão, o que deve nos ajudar. Temos de continuar neste caminho e tenho certeza de que isso ainda nos vai dar muita satisfação", encerrrou.