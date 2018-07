Massa minimiza tempo e exalta 'dia produtivo' em teste na Espanha

Felipe Massa minimizou a diferença de tempo para Nico Rosberg no primeiro dia de testes em Barcelona e preferiu valorizar o "dia produtivo" da Williams nesta terça-feira, no circuito catalão. O brasileiro foi três segundos e meio mais lento que o alemão, líder absoluto do dia.

"Foi um dia produtivo e conseguimos cumprir todo o nosso programa sem qualquer problema", disse o brasileiro, que deu maior atenção à parte aerodinâmica pela manhã. "Observamos mais o acerto do carro no período da tarde. Tínhamos muitos dados recolhidos no fim de semana e partimos deles para nesta terça."

Massa ficou satisfeito com o teste porque pôde testar sua Williams em ambiente com menor vento, diferentemente do que aconteceu no fim de semana nos treinos e na corrida do GP da Espanha. "Havia menos vento hoje do que nos últimos dias, por isso os tempos foram mais baixos."

Seu tempo, contudo, não foi dos melhores. Ele registrou 1min27s911, contra 1min24s374 de Rosberg, cujo tempo foi ainda que a pole position obtida no sábado. Sem exibir maior velocidade neste primeiro dia de testes, Massa foi apenas o oitavo e penúltimo colocado da tabela, que contou com estreantes e apenas cinco titulares na pista.

O segundo e último dia de testes desta bateria em Barcelona será realizado nesta quarta-feira. Massa não entrará na pista. A Williams será representada pelo britânico Alex Lynn, piloto da GP2.