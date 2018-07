Massa mira 1º pódio do ano e exalta torcida chinesa

O brasileiro Felipe Massa acredita que pode conseguir ir ao pódio pela primeira vez em 2016 no próximo fim de semana, quando será realizado o GP da China. Motivado para a prova, o brasileiro acredita que as características do circuito de Xangai podem ajudá-lo a tirar o máximo potencial do carro da Williams para conquistar o seu melhor resultado, até agora, na temporada 2016 da Fórmula 1.

"Eu tive boas corridas lá, incluindo no ano passado quando terminou em quinto. Estou ansioso para outra boa corrida, e talvez até mesmo terminar no pódio", afirmou Massa, que tem o segundo lugar em 2008, quando estava na Williams como seu melhor resultado, e agora quer explorar a potência do motor Mercedes em uma pista com uma longa reta, com quase 1,4km de extensão.

Há outro fator que aumenta a motivação de Massa para o GP da China, o fanatismo da torcida local. "Eu acho que Xangai é uma pista agradável e é sempre fantástico voltar para a China. Eu tenho muitos fãs lá, e sempre gosto de vê-los. Temos pessoas esperando fora do hotel durante todo o dia, por isso é realmente incrível estar com eles. Eu estou realmente ansioso para isso. Os fãs sempre tem vários presentes para mim e minha família, o que é incrível", disse.

Antes do GP da China, Massa ficou em quinto lugar na Austrália, na abertura do campeonato, e em oitavo no Bahrein. Assim, após duas das 21 provas da temporada, o brasileiro soma 14 pontos e ocupa a sétima posição no Mundial de Pilotos.