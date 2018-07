Massa nega acerto, mas confia que renovará com a Williams

Felipe Massa está confiante em renovar seu vínculo com a Williams para 2016, mas ainda aguarda a confirmação da equipe inglesa. Nesta quinta-feira, o brasileiro negou os rumores de que já teria assinado a renovação do contrato para seguir defendendo o time de Frank Williams na próxima temporada da Fórmula 1.

"Espero ficar aqui. Mas nada mudou até o momento. Não vejo porque não estarei aqui [em 2016]. Estou muito feliz com o time e eles estão me respeitando 100%. Vejo que a equipe está crescendo cada vez mais e ficando mais forte, mas o que escreveram recentemente não está certo", disse, ao negar os boatos sobre sua renovação.

Ao ser confirmado na Williams, no fim de 2013, Massa assinou contrato de dois anos, com opção para renovar por mais uma temporada. Assim, ele aguarda a equipe exercer a opção de renovação para seguir no time britânico em 2016. E não tem previsão para se reunir com a direção e bater o martelo.

Mesmo assim, mantém a confiança para seguir pilotando pela Williams no próximo ano. "Acredito que eu vou pilotar pela equipe em 2016. São grandes as chances de os rumores serem confirmados", declarou o brasileiro.