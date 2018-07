Massa passa mal e é substituído por Di Resta no GP da Hungria

Felipe Massa será substituído pelo piloto escocês Paul Di Resta no restante do fim de semana no GP da Hungria de Fórmula 1, informou a Williams no início deste sábado. O brasileiro foi vetado do treino classificatório e da corrida por conta de mal-estar e tontura, o que começou a sentir na sexta-feira.

Massa sentiu o mal-estar inicialmente ao fim do segundo treino livre em Budapeste, na tarde de sexta. Ele recebeu atendimento no centro médico do circuito de Hungaroring e depois foi encaminhado ao hospital para realizar exames. A Williams não deu detalhes sobre os testes e seus resultados.

O brasileiro, então, foi reavaliado no início deste sábado para poder participar do terceiro e último treino livre do GP húngaro. Liberado, completou apenas 12 voltas e foi apenas o 17º mais veloz da sessão, a última antes do treino classificatório, que terá início às 9 horas (horário de Brasília) - o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o mais rápido da atividade.

No entanto, Massa voltou a sentir o mal-estar ao fim do terceiro treino livre. "Felipe voltou a sentir-se mal durante o terceiro treino livre e tomou a decisão de abandonar o fim de semana. A Williams apoia a decisão e a equipe vai trabalhar com ele para garantir que ele se recupere totalmente, visando seu retorno à pista no GP da Bélgica", disse a Williams, em comunicado.

Sem contar com Massa, a equipe escalou o piloto reserva Paul Di Resta para substituir o brasileiro no treino classificatório e na corrida. O escocês já disputou 58 GPs, mas não pilota um carro de Fórmula 1 desde o GP do Brasil de 2013, quando ainda defendia a Force India.

Ele se tornou piloto reserva da Williams no ano passado. Desde então, assumiu a função ao mesmo tempo em que compete na DTM, categoria alemã de carros de turismo. Tem uma vitória na temporada e ocupa o 12º lugar geral neste campeonato.