Massa prevê calor em Cingapura, mas mantém confiança

Nem a alta umidade e nem a disputa à noite em Cingapura abalam a renovada confiança de Felipe Massa. Depois de voltar ao pódio na Fórmula 1, na etapa passada, o brasileiro espera repetir no próximo fim de semana o bom desempenho com sua Williams na última corrida de rua da temporada.

"Eu gosto muito desta prova e espero que eu possa levar para lá e para as próximas etapas o sucesso que obtivemos em Monza", diz Massa, terceiro colocado no GP da Itália, no início do mês.

Para tanto, o piloto da Williams terá que superar as adversidades climáticas da região. De tão fortes, o calor e a umidade dentro do cockpit acabam afetando o rendimento dos pilotos. "A corrida em Cingapura é fantástica, mas excepcionalmente difícil. As temperaturas são elevadas e a umidade afeta os pilotos fisicamente", destaca.

Outro desafio será pilotar numa pista de rua à noite. "O traçado é parecido com Mônaco, mas é quase o dobro da distância, o que só acrescenta ao desafio", prevê o brasileiro, que tentará mais uma vez superar o companheiro de equipe, Valtteri Bottas.

Em nono lugar no Mundial, Massa está a cinco posições do finlandês e tem menos da metade de sua pontuação: 55 contra 122.