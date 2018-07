Massa prevê dificuldade no treino de classificação

Por conta deste desempenho, o brasileiro sabe que terá dificuldade para conseguir uma boa posição no grid de largada, no treino que acontece neste sábado. "Não será fácil conseguir uma posição útil no grid de largada", declarou Massa.

Ele também reconheceu a dificuldade do circuito de Hungaroring. "Será muito importante (a posição no grid,) porque eu acho que, apesar de tudo, a ultrapassagem nesta pista será muito difícil. Não fui capaz de fazer uma volta rápida na primeira tentativa com o pneu macio, porque errei na curva 9, então o tempo da volta de hoje (sexta-feira) não representa totalmente meu potencial aqui", afirmou.

Para a prova de domingo, o piloto da Ferrari ainda prevê uma dura briga entre as principais equipes do campeonato. "Acho que presenciaremos uma disputa muito próxima entre as três principais equipes: Red Bull, McLaren e nós mesmo. Não será fácil", avaliou Massa.

Outro que não saiu satisfeito dos treinos desta sexta-feira foi Rubens Barrichello. O brasileiro cravou apenas o 13º tempo do dia, com 1min23s679. Ele até admitiu evolução em sua Williams, mas lamentou a colocação.

"O carro melhorou um pouco, mas em 13º não é onde queremos estar e será difícil conseguir uma boa posição no treino de amanhã (sábado). Nosso objetivo hoje (sexta-feira) era focar nos ajustes do carro para a corrida, já que acredito que possamos conquistar pontos aqui", analisou Rubinho.