Massa prevê reação da Ferrari em volta da F1 à Europa

MARANELLO (ITÁLIA) - Felipe Massa acredita que a Ferrari voltará a mostrar poder de fogo no retorno da Fórmula 1 aos circuitos europeus, a partir do GP da Inglaterra, no dia 30. Para o brasileiro, o atual carro da equipe italiana apresenta melhor desempenho em traçados com curvas de maior velocidade, como acontece na Inglaterra e em Nurburgring, no GP da Alemanha.

"Acho que Silverstone poderá ser melhor para nós. O carro estava muito forte em Barcelona e na China", afirmou Massa, comparando os três circuitos. Em Silverstone e Nurburgring, você tem muitas curvas de alta e média velocidade. Acho que vamos melhor em circuitos mais padronizados".

Junto com a Ferrari, Massa espera recuperar o terreno perdido nas etapas de Mônaco e Canadá. Na primeira, sofreu com duas batidas e não conseguiu somar pontos. Em Montreal, o brasileiro fez boa corrida de recuperação e terminou em 8º, um bom resultado, mas distante do 2º lugar do companheiro Fernando Alonso.

"Não estou muito feliz com o que aconteceu. Então, definitivamente quero chegar para a próxima corrida com mais sorte para poder mostrar nosso potencial, tanto no treino quanto na corrida. Sei que temos o ritmo, e isso é o mais importante", afirmou o brasileiro.