Massa promete ajudar Alonso na luta por título

Sem chances de conquistar o título do Mundial de Pilotos, o brasileiro Felipe Massa prometeu que vai se concentrar em ajudar o espanhol Fernando Alonso a faturar o seu tricampeonato. Assim, ele reconheceu a sua condição de coadjuvante e revelou que seu objetivo no GP da Coreia do Sul será tirar pontos dos principais concorrentes do seu companheiro de Ferrari.

"Quanto ao meu objetivo neste fim de semana, em primeiro lugar é preciso classificar bem no sábado e depois, na corrida, eu quero estar no meio da batalha pelo campeonato de pilotos, lutando com os cinco pilotos que estão perseguindo o título, que é a melhor coisa que posso fazer para ajudar a Ferrari e as aspirações de Fernando [Alonso] no final do campeonato", escreveu o brasileiro em seu blog no site da Ferrari.

Massa também ressaltou que conseguir um bom resultado na Coreia do Sul o deixará mais motivado para o GP do Brasil, que será disputado no circuito de Interlagos no dia 7 de novembro. "A Coreia vai ser a última das três corridas no Oriente e eu gostaria de chegar de volta em São Paulo, para a minha corrida em casa, com um bom resultado no meu bolso".

Com um desempenho irregular na temporada, Massa está em sexto lugar no Mundial de Pilotos, com 128 pontos. A disputa acirrada pelo título está entre Mark Webber (220 pontos), Alonso (206 pontos), Sebastian Vettel (206 pontos), Lewis Hamilton (192 pontos) e Jenson Button (189 pontos) restando três corridas para o encerramento da temporada.