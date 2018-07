Massa quase atropela guarda-chuva em Interlagos

O piloto Felipe Massa, da Williams, quase passou por cima de um guarda-chuva durante o treino livre da manhã deste sábado, em Interlagos, para o GP do Brasil de Fórmula 1. O objeto caiu na pista, na entrada do 'S do Senna' a poucos metros de onde o brasileiro passou durante volta rápida para marcar tempo. O companheiro de equipe dele, o finlandês Valtteri Bottas, também quase atingiu a peça.

Pouco depois da passagem dos dois carros, um fiscal de pista correu ao local para retirar o guarda-chuva do asfalto. No ponto onde o objeto caiu, os carros fazem a redução mais brusca de velocidade de Interlagos, ao deixarem a reta dos boxes a mais de 300 km/h para fazer o 'S do Senna", uma curva em descida e de freada forte.

O guarda-chuva é um acessório proibido para ser trazido ao autódromo pelos torcedores e veio da área dos boxes. O treino foi disputado sob garoa e alguns pilotos chegaram a optar por pneus de chuva para testarem o acerto dos carros. A previsão para domingo, dia da prova, é de chuva na capital paulista.