Massa reclama de problema nos freios: 'Foi uma corrida terrível'

Felipe Massa encerrou sua primeira temporada na Fórmula E insatisfeito com os problemas do seu carro. Neste domingo, na última corrida do campeonato, em Nova York, o piloto brasileiro foi apenas o 16º colocado entre 19 que terminaram a prova.

Ele atribuiu a sua performance a problemas no freio da sua Venturi. "Não consegui me acertar com o carro, travei roda na classificação. E o mesmo aconteceu durante toda a corrida de hoje. O carro não parava direito, travava a roda. Tinha algum problema no freio", afirmou.

As dificuldades no treino classificatório, também realizado neste domingo, fizeram o brasileiro obter seu pior resultado da temporada, largando em último "Simplesmente não conseguia frear durante toda a corrida. Toda vez que tinha ritmo para ir pra cima, eu quase batia. Quase bati umas seis vezes hoje durante a prova", revelou.

O desempenho deste domingo contrastou com o da corrida de sábado, na rodada dupla de Nova York. Na primeira prova, ele terminou em 16º, mas quase foi o oitavo. Uma batida causada pelo francês Jean-Eric Vergne, que faturou o bicampeonato neste domingo, derrubou o brasileiro na classificação final da prova.

"Hoje foi uma corrida terrível. Foi um fim de semana bem complicado. Ontem [sábado] eu tinha errado na classificação. Mas estava fazendo uma excelente corrida. Larguei em 20°, quase terminei em 8º. E na última volta aconteceu aquela batida frustrante. Ainda mais sendo o líder do campeonato fazendo uma coisa dessa. E hoje foi um dia ainda pior que ontem", concluiu.

Com estes resultados, o ex-piloto de Fórmula 1 terminou sua primeira temporada na Fórmula E na 15ª posição geral, com 36 pontos. Ele faturou um pódio no campeonato, na etapa de Mônaco, casa da sua equipe. O brasileiro já foi confirmado pelo time para a próxima temporada, que terá início em novembro.