Massa reitera que Ferrari não vai desistir do título

MARANELLO - O brasileiro Felipe Massa reiterou neste domingo, 17, que a Ferrari não vai desistir de brigar pelo título da temporada 2011 da Fórmula 1. O piloto diz que manterá as esperanças enquanto houver "chances matemáticas".

"Enquanto houve chances matemáticas, sempre há esperança. Já disse isso outras vezes, mas segue sendo verdade: a Ferrari nunca se rende e seguiremos lutando", declarou Massa, sexto colocado no campeonato, com 52 pontos, 152 a menos que o líder Sebastian Vettel. Seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, é o terceiro, com 112.

Com poucas chances de brigar pelo título, Massa não quer pensar a longo prazo na temporada. "A melhor estratégia é simplesmente pensar corrida a corrida, como fizemos em Silverstone [quando Alonso venceu]. Pelo que notamos nas nossas novidades aerodinâmicas, tenho a esperança de que poderemos seguir nesta direção na Alemanha e, depois, na Hungria", afirmou o brasileiro.