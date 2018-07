Massa revela preocupação com chuva para o GP da Alemanha de F1

NURBURG - Felipe Massa revelou nesta quinta-feira que está preocupado com a previsão de chuva para o GP da Alemanha de Fórmula 1, em Nurburgring, no final de semana. Para o brasileiro, o mau tempo atrapalhará já nos treinos livres de sexta-feira, quando a Ferrari pretende fazer alguns testes nos carros dele e de Fernando Alonso.

"Testamos muitas coisas na sexta. Todos os novos componentes do carro são testados pela primeira vez nos treinos livres, agora que não há mais testes durante a temporada. Algumas vezes nós dividimos as atualizações entre o meu carro e o do Fernando para vermos as diferenças", explicou o brasileiro. "Agora isso vai depender das condições do tempo e eu acho que não teremos uma sexta-feira fácil neste final de semana".

Apesar da previsão de chuva, Massa espera repetir o bom desempenho da Ferrari na última etapa e voltar ao pódio na Alemanha. "Há dois anos, quando estive pela última vez em Nurburgring, eu terminei em terceiro. Na verdade, já tive muitos pódios com a Ferrari na Alemanha e gosto deste circuito. Mais um pódio aqui será um grande resultado no domingo, dada a força dos nossos adversários", projetou o piloto.

Vencedor em Silverstone, Fernando Alonso também está otimista para a corrida na Alemanha. "Trabalhamos muito nas últimas duas semanas para adicionarmos alguns componentes em Nurburgring e na Hungria, na próxima semana. Nas quatro das últimas cinco corridas, cada atualização funcionou bem, o que é uma grande notícia, para este ano e para o desenvolvimento futuro do carro em 2012", declarou o espanhol.